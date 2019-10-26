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Сестра Маркл назвала герцогиню лицемеркой после слезного интервью журналистам

Родственница супруги принца Гарри заявила, что Меган не заботится об отце, который пережил два сердечных приступа.

Сестра Маркл назвала герцогиню лицемеркой после слезного интервью журналистам
Меган Маркл и принц Гарри/Фото: https://www.instagram.com/p/B3p1a43FvaJ/

Сестра герцогини Сассекской Меган Маркл обвинила супругу принца Гарри в лицемерии. Грустное интервью, которое Меган недавно дала журналистам после своего рабочего визита в Африке, продолжает порождать волну негатива. Так, Саманта Маркл заявила, что ее родственница лукавит. По ее мнению, невозможно быть несчастной, имея за спиной команду телохранителей, много денег и личный самолет.

Сестра Меган также резко высказалась по поводу слухов, которые множатся о ее сестре в прессе. Саманта уверена – когда Маркл выходила замуж за принца Гарри, она однозначно понимала, что ее ждет. Сейчас же она уверена – Меган получила желаемое, а значит, жалуется зря. «Говорить правду – не значит быть злым», – встала на защиту журналистов она.

В конце Саманта и вовсе обвинила Меган в том, что та не заботится о здоровье отца, который перенес два сердечных приступа. Отметим, что сама герцогиня не общается с родственницей уже более 10 лет. После свадьбы Меган и Гарри сестра ополчилась на актрису и была главным информатором прессы все это время, отмечает Daily Mail.

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Сестра Маркл назвала герцогиню лицемеркой после слезного интервью журналистам
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