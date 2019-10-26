Сестра Маркл назвала герцогиню лицемеркой после слезного интервью журналистам

Сестра герцогини Сассекской Меган Маркл обвинила супругу принца Гарри в лицемерии. Грустное интервью, которое Меган недавно дала журналистам после своего рабочего визита в Африке, продолжает порождать волну негатива. Так, Саманта Маркл заявила, что ее родственница лукавит. По ее мнению, невозможно быть несчастной, имея за спиной команду телохранителей, много денег и личный самолет.

Сестра Меган также резко высказалась по поводу слухов, которые множатся о ее сестре в прессе. Саманта уверена – когда Маркл выходила замуж за принца Гарри, она однозначно понимала, что ее ждет. Сейчас же она уверена – Меган получила желаемое, а значит, жалуется зря. «Говорить правду – не значит быть злым», – встала на защиту журналистов она.

В конце Саманта и вовсе обвинила Меган в том, что та не заботится о здоровье отца, который перенес два сердечных приступа. Отметим, что сама герцогиня не общается с родственницей уже более 10 лет. После свадьбы Меган и Гарри сестра ополчилась на актрису и была главным информатором прессы все это время, отмечает Daily Mail.