ЗВЕЗДЫ

Григорьев-Аполлонов возмутился новыми стандартами в шоу-бизнесе

Солист Иванушек International предался воспоминаниям о молодости.

Григорьев-Аполлонов возмутился новыми стандартами в шоу-бизнесе
Андрей Григорьев-Аполлонов/Фото: https://www.instagram.com/p/B3Ht0jAhSQm/

Андрей Григорьев-Аполлонов скучает по возможности беспрепятственно курить в общественных местах. Об этом сам артист рассказал подписчикам в личном микроблоге в Instagram. Солист «Иванушек» нередко вспоминает бурную молодость в составе певческого коллектива и отмечает, что те времена для него – одни из самых теплых.

Очередным же поводом вернуться в молодость стала тема сигарет. Григорьев-Аполлонов рассказал, что с момента его звездной карьеры шоу-бизнес изменился даже в мелочах – так, например, раньше звезды позволяли себе курить прямо во время интервью или выступления. Сейчас же многие злоупотребляющие вредными привычками артисты активно шифруются.

«Раньше прекрасно курили во время всех интервью, кто помнит песенку «Давай закурим», так Сорин вообще на сцене дымил, а сейчас такие – ой, только не снимайте плиз с сигаретой-дурной пример», – возмутился Григорьев-Аполлонов.

Аполлонов признался, что был бы не против вернуть то более свободное время. Однако подписчики мнение своего кумира не разделяют – они отметили, что негативно отнеслись бы к фривольностям со стороны своих любимцев. Некоторые поспешили напомнить Андрею ситуацию с Биланом, когда тот подвергся критике, выйдя на сцену в нетрезвом виде.

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Григорьев-Аполлонов возмутился новыми стандартами в шоу-бизнесе
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