Григорьев-Аполлонов возмутился новыми стандартами в шоу-бизнесе

Андрей Григорьев-Аполлонов скучает по возможности беспрепятственно курить в общественных местах. Об этом сам артист рассказал подписчикам в личном микроблоге в Instagram. Солист «Иванушек» нередко вспоминает бурную молодость в составе певческого коллектива и отмечает, что те времена для него – одни из самых теплых.

Очередным же поводом вернуться в молодость стала тема сигарет. Григорьев-Аполлонов рассказал, что с момента его звездной карьеры шоу-бизнес изменился даже в мелочах – так, например, раньше звезды позволяли себе курить прямо во время интервью или выступления. Сейчас же многие злоупотребляющие вредными привычками артисты активно шифруются.

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«Раньше прекрасно курили во время всех интервью, кто помнит песенку «Давай закурим», так Сорин вообще на сцене дымил, а сейчас такие – ой, только не снимайте плиз с сигаретой-дурной пример», – возмутился Григорьев-Аполлонов.

Аполлонов признался, что был бы не против вернуть то более свободное время. Однако подписчики мнение своего кумира не разделяют – они отметили, что негативно отнеслись бы к фривольностям со стороны своих любимцев. Некоторые поспешили напомнить Андрею ситуацию с Биланом, когда тот подвергся критике, выйдя на сцену в нетрезвом виде.