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Несостоявшийся жених Бузовой флиртует с замужней Собчак

Денис Лебедев старается не пропускать ни одного нового поста телеведущей.

Несостоявшийся жених Бузовой флиртует с замужней Собчак
Денис Лебедев/Фото: https://www.instagram.com/p/BzHh70snpt3/

Кандидата на сердце Ольги Бузовой Дениса Лебедева заподозрили во флирте с Ксенией Собчак. Отметим, что любвеобильный мужчина еще недавно пытался вновь обратить на себя внимание певицы и телеведущей, появляясь на съемках «Плана Б», а также комментируя ее личную жизнь. Теперь же Денис, судя по всему, нашел новый объект.

Внимательные подписчики Собчак заметили, что Лебедев оставляет комментарии практически под каждым постом замужней Собчак. Некоторые из них изобилуют неоднозначными смайликами в виде сердечек и «подмигиваний». Так, под последним постом Лебедев похвалил внешний вид ведущей и оставил ей свой «респект». Под видео же, где Собчак рассуждает об умном телевидении, Лебедев оставил лишь одно, но очень многозначительное слово – «умничка».

Денис Лебедев пишет Ксении Собчак
Денис Лебедев пишет Ксении Собчак/Фото: скриншот https://www.instagram.com/p/B39yjf7Aomv/

Подчеркнем, что сама Собчак на неоднозначные комментарии отвечать не спешит. Фолловеры же, тем временем, задаются вопросом – когда герои этой истории успели познакомиться. Некоторые предполагают, что участник и ведущая просто крутятся в одном медийном пространстве, а значит, между ними ничего нет. Другие же уверены – комментарии Лебедева явно на что-то намекают.

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Несостоявшийся жених Бузовой флиртует с замужней Собчак
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