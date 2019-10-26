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Участнику шоу «Голос» род занятий подсказал сам Стинг

Валентин Лакодин рассказал, как британский музыкант убедил его в том, что он занимается своим делом.

Участнику шоу «Голос» род занятий подсказал сам Стинг
Стинг. Фото: ZUMAPRESS.com

42-летний Валентин Лакодин рассказал, что в музыкальную школу его отвела «за ручку» мама. Он признался, что всегда предпочитал быть на вторых ролях. Однако впоследствии друзья подсказали ему, что ему стоит начать петь, и тогда он начал совмещать игру с вокалом. 

Валентин Лакодин
Валентин Лакодин. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

По словам Валентина, как-то его стали посещать сомнения, тем ли он занимается. Именно в этот период в ресторан, в котором он работал, пришел Стинг вместе со своей группой и начал внимательно слушать группу Лакодина. А потом официантка передала музыкантам, что британский певец просит их подойти. Как рассказал Валентин, Стинг похвалил его пение и игру и дал автограф. «И тут я понял: нет, все-таки я занимаюсь тем, чем надо», — добавил Валентин. 

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

К слову, во время исполнения Валентина, между Полиной Гагариной и Сергеем Шнуровым возник такой диалог: «Иностранец?» — «Похож». К сожалению, никто из членов жюри так и не нажал красную кнопку. 

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Валерий СюткинГолосПолина ГагаринаСергей ШнуровСтинг
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Участнику шоу «Голос» род занятий подсказал сам Стинг
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