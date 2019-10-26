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Валерию Сюткину улыбнулась покойная бабушка

Именно этим артист объяснил то, что повернулся к участнице «слепого прослушивания» шоу «Голос».

Валерию Сюткину улыбнулась покойная бабушка
Валерий Сюткин. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

39-летняя Лиана Майстер вышла на сцену шоу «Голос» в рамках третьего по счету «слепого прослушивания» очередного сезона проекта. Женщина рассказала, что выросла в семье профессиональных клоунов, поэтому сразу понимала, что хочет на эстраду. «Я даже себя не представляла ни в какой другой роли», — признается Лиана. 

Лиана Майстер
Лиана Майстер. Фото: Первый канал, скриншот шоу «Голос»

Майстер исполнила песню «Я так тебя люблю» сразу на нескольких языках под аккомпанемент скрипки и аккордеона. Единственным членом жюри, который повернулся, стал Валерий Сюткин. Он признался, что всегда слушает, что ему подскажет сердце. «Когда вы начали петь, моя бабушка-одесситка из другого измерения мне улыбнулась — я почувствовал», — рассказал Сюткин. 

Оказалось, что и сама исполнительница узнала эту песню от своей 95-летней бабушки, которая до сих пор ей поет. Валерий Сюткин пообещал певице подобрать и более «молодой» репертуар.  

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Валерий СюткинГолосГолос-8Первый каналслепые прослушивания
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Валерию Сюткину улыбнулась покойная бабушка
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