Праздник на яхте: Судзиловская устроила фотосессию в бикини в честь годовщины свадьбы

Актриса отправилась с мужем в плавание на яхте в турецком городе Бодрум.

Олеся Судзиловская уже 10 лет замужем за бизнесменом Сергеем Дзебаней. Пара воспитывает двоих сыновей — Артема и Майка. Своего супруга с годовщиной свадьбы актриса поздравила в микроблоге, продемонстрировав букет белых роз, видимо, подаренных мужем.

Отмечать 10-летие супружеской жизни Олеся отправилась в город Бодрум в Турции, известный своими яхт-клубами. На белой лодке актриса устроила фотосессию в бикини. «Прогулялись на лодке. Заплывали в бухту, купались, ловили рыбу, загорали, наслаждались видами, отмечали годовщину!» — поделилась Судзиловская.

На одном фото Олеся позирует, опираясь о борт лодки. На других она продемонстрировала, как отдыхает семья — ловят рыбу, пробуют местные деликатесы.

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Подписчики в один голос заявили, что актриса находится в отличной форме. «Прелесть,красотка», «Ужас какая красивая!», »Восхищаюсь Вами, Олеся!!!» — писали они. Правда, известный фотограф Владимир Широков в комментариях предположил, что актриса использовала цифровую обработку фотографий, однако его поспешили разуверить.