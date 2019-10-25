Кожевникова и Рубцова год не разговаривали друг с другом на съемках «Универа»

Актриса Мария Кожевникова отреагировала на интервью своей коллеги Валентины Рубцовой, которое та дала YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Напомним, обе девушки являются звездами сериала «Универ», где они сыграли Аллу и Таню. Естественно, многие вопросы видео-беседы касались этого телешоу. Отвечая, Рубцова рассказала, что она долго не контактировала с Кожевниковой на съемочной площадке.

«Да, это правда, мы около года не разговаривали, при этом продолжали играть близких подруг так, чтобы не один зритель об этом не догадался. И у нас получилось. Я сейчас пыталась вспомнить, из-за чего же всё произошло, и так и не смогла», — написала Мария в Instagram, посмотрев интервью коллеги.

Она поделилась, что сниматься в «Универе» было очень тяжело. Актерам-мужчинам даже, бывало, вызывали врачей на съемочную площадку. Потом усталость от работы перешла в нервозность, а потом и в полное безразличие. Наступил момент, когда Кожевникова вообще перестала читать сценарии новых серий. Тогда она и приняла решение уйти из проекта — доработала контракт и отправилась дальше по жизни.

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Рубцову же Мария очень уважает, как профессионала. Она поблагодарила Валентину за то, что та сравнила ее в интервью с гордым орлом. Актриса считает, что такая аналогия ей подходит, так как орлы выбирают одну пару на всю жизнь и создают крепкие семьи. Кожевникова как раз может похвастаться прекрасной семьей с тремя детьми.