Эминем попал на допрос из-за песни о Трампе и его дочери

Эминем заимел проблемы с законом из-за своего творчества. В 2018 году его вызвала на допрос секретная служба президента США Дональда Трампа. Причина в песне, которую исполнял артист. В композиции рассказывается о главе США и его дочери Иванке Трамп.

Тревожный сигнал спецслужба получила от представителя одного СМИ. Журналист посоветовал прислушаться к композиции и принять меры. Трек послушали и сошлись во мнении, что нужно реагировать.

Эминема вызвали на допрос, так как текст признали «угрожающим», передает BBC. Особенно смутила та часть, где упоминалась Иванка Трамп. Якобы она находится в багажнике машины, после чего «глупая маленькая белокурая девочка» оказывается «брошена в пруд».

Но история завершилась миром. Получив объяснения с певца спецслужбы сошлись во мнении, что никакой вины артиста нет и масштаб бедствия преувеличен. Дело так и не получило никакого развития, а певец продолжи заниматься своим творчеством, пишет сайт Радио «КП».

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