Прекрасна как мама: 14-летняя дочь Анны Седоковой записалась в ряды моделей

Анна Седокова известна поклонникам не только как певица, но и как дизайнер одежды. Ее бренд «LA Story» уже пользуется большой популярностью. В рамках Недели моды Седокова представила новую коллекцию.

На подиум вышли профессиональные модели, а вместе с ними — дочь Анны. 14-летняя Алина. «Спросила: «Пройдешь по подиуму?» Она согласилась, но конечно безумно боялась, говорила, что ненастоящая модель. Я сказала, что надо быть собой, такой, какая в жизни, в нашем показе на подиуме, потому что я ее больше всего ценю как личность», — рассказала Анна.

Седокова добавила, что этот показ — первый за все семь лет существования бренда. «Мы никогда не жили по законам моды! Я всего лишь живу по законам, которые диктует мое сердце, а не разум, как в песнях и творчестве», — говорит она.

Неудивительно, что артистка сама придумала музыкальное оформление показа. «Плейлист был создан совместно с генеральным продюсером радио Like.fm — Денисом Сериковым, на каждом месте была открытка с QR Code, наведя камеру на которую сразу можно оказаться в Apple Music, добавить себе все треки, прослушать и скачать», — поделилась она.

Креативно Седокова подошла и к выбору моделей. «Я не приемлю стандарты! Отбирали очень разных девушек и парней, попросили их быть максимально расслабленными, танцевать, пара влюблённых даже страстно поцеловалась, что вызвало восхищение всей команды и приятную сердцу вау-реакцию публики. Все люди разные и яркие, для нас нет границ: как наш «LA Story»», — объяснила артистка.