Изменилась до неузнаваемости: Оксану Акиньшину не признали в Сети

Даже коллеги по шоу-бизнесу выразили удивление на тему фото, которое разместила актриса в Инстаграм.

Оксана Акиньшина по-настоящему смогла удивить своих коллег и поклонников. На своей странице в Instagram. На черно-белом снимке девушка предстала в романтичном образе с распущенными волосами, цвет которых выглядит очень светлым.

Многие из подписчиков Оксаны искренне недоумевали: кто на фото? «А кто это? Не узнал…», «Ты на себя не похожа. Огонь!!!», «Если бы не подпись, не узнал бы», — писали они.

Среди тех, кто отметился в комментариях под фото, были и знаменитости. Так, Надежда Михалкова написала: «Ну огонь!!!» Анна Цуканова отреагировала так: «Wo wo wo! Полегче!» «Оооох!!!» — не нашла слов Юлия Снигирь.