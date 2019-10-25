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Изменилась до неузнаваемости: Оксану Акиньшину не признали в Сети

Даже коллеги по шоу-бизнесу выразили удивление на тему фото, которое разместила актриса в Инстаграм.

Изменилась до неузнаваемости: Оксану Акиньшину не признали в Сети
Оксана Акиньшина. Фоото: Борис Кудрявов/ЭГ

Оксана Акиньшина по-настоящему смогла удивить своих коллег и поклонников. На своей странице в Instagram. На черно-белом снимке девушка предстала в романтичном образе с распущенными волосами, цвет которых выглядит очень светлым. 

Многие из подписчиков Оксаны искренне недоумевали: кто на фото? «А кто это? Не узнал…», «Ты на себя не похожа. Огонь!!!», «Если бы не подпись, не узнал бы», — писали они. 

Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Среди тех, кто отметился в комментариях под фото, были и знаменитости. Так, Надежда Михалкова написала: «Ну огонь!!!» Анна Цуканова отреагировала так: «Wo wo wo! Полегче!» «Оооох!!!» — не нашла слов Юлия Снигирь. 

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Анна Цуканова-КоттНадежда Михалковановые фотоОксана АкиньшинаЮлия Снигирь
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Изменилась до неузнаваемости: Оксану Акиньшину не признали в Сети
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