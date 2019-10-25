ЗВЕЗДЫ

Георгий Юматов просил Тамару Семину родить ему ребенка

Всю жизнь актер мечтал о своем наследнике.

Георгий Юматов просил Тамару Семину родить ему ребенка
Юматов хотел ребенка от Семиной/http://globallookpress.com

Актриса Тамара Семина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем коллеге Георгии Юматове, с которым играла в некоторых картинах.

Тамара Семина. Фото
Семина рассказала, что Юматов хотел от нее ребенка/http://globallookpress.com

«Жора очень любил свою жену Музу Крепкогорскую. Но его главная жизненная драма была в том, что у них не было детей. Муза все ждала роли. Так прошла вся жизнь. Жорка был в тоске. От неразделенного желания быть отцом. Он так хотел этого комочка счастья», — заявила Тамара Семина.

Как сказала актриса, в какой-то момент Юматов отчаялся и предложил ей родить ему ребенка. Она, конечно, отказалась. Как заметила Семина, Юматов в те годы гремел на весь Советский Союз, а вот у его супруги карьера в кино так и не сложилась.

«Вот такая незавидная судьба, кроме актёрской у Жоры. Работать с ним было одно наслаждение. Он очень нежный, ранимый. На почве нехватки своего продолжения он запивал. Он прятался за алкоголь, а режиссеры этого никак не хотели понять», — заявила Тамара Семина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковГеоргий ЮматовМуза КрепкогорскаяПрограмма "Судьба человека"Тамара Семина
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Георгий Юматов просил Тамару Семину родить ему ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: