Георгий Юматов просил Тамару Семину родить ему ребенка

Актриса Тамара Семина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем коллеге Георгии Юматове, с которым играла в некоторых картинах.

«Жора очень любил свою жену Музу Крепкогорскую. Но его главная жизненная драма была в том, что у них не было детей. Муза все ждала роли. Так прошла вся жизнь. Жорка был в тоске. От неразделенного желания быть отцом. Он так хотел этого комочка счастья», — заявила Тамара Семина.

больше по теме Тамара Семина призналась, что до конца хранила верность умершему мужу Звезда советского кино ухаживала за тяжело больным супругом в течение 15 лет.

Как сказала актриса, в какой-то момент Юматов отчаялся и предложил ей родить ему ребенка. Она, конечно, отказалась. Как заметила Семина, Юматов в те годы гремел на весь Советский Союз, а вот у его супруги карьера в кино так и не сложилась.

«Вот такая незавидная судьба, кроме актёрской у Жоры. Работать с ним было одно наслаждение. Он очень нежный, ранимый. На почве нехватки своего продолжения он запивал. Он прятался за алкоголь, а режиссеры этого никак не хотели понять», — заявила Тамара Семина.