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Подарок Киркорова: дети Галкина «оторвались от папарацци» на розовой карете

Телеведущий опубликовал нарезку забавных роликов о Лизе и Гарри.

Подарок Киркорова: дети Галкина «оторвались от папарацци» на розовой карете
Галкин опубликовал смешной ролик о своих детях/http://globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин в Instagram опубликовал забавную нарезку из видеозаписей, которые посвящены его детям – шестилетним близнецам Лизе и Гарри. В начале записи можно увидеть, как сын и дочь певицы Аллы Пугачевой сидят в гламурной розовой карете. Транспорт, кстати, подарок Филиппа Киркорова.

«Кто это у нас в карете?» — спросил своих детей Галкин. «Мы оторвались», — ответила ему Лиза. Телеведущий не понял, о чем идет речь, и спросил: «От кого оторвались?» «Ну, от папарацци», — последовал ответ Лизы Галкиной. «Ааа, папарацци», — закричал в этот момент Гарри Галкин и нажал на педаль газа.

На следующем ролике можно увидеть Лизу Галкину, которая рассуждает о своей непростой жизни. «Да, жизнь у меня неплохая. Просто размяться хочу. Поотжиматься, поподтягиваться», — говорит девочка, которая находится на турнике.

В конце ролика Галкин продемонстрировал красивое пальто, которое девочке подарил «Золотой голос России» и большой друг семьи Николай Басков.

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Тэги:

Гарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинНиколай БасковФилипп Киркоров
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Подарок Киркорова: дети Галкина «оторвались от папарацци» на розовой карете
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