ЗВЕЗДЫ

«Сплав исповедальности и публичности»: Галкин высказался о фильме с Пугачевой

По словам юмориста, это настоящее кино, которое понравится всем.

«Сплав исповедальности и публичности»: Галкин высказался о фильме с Пугачевой
Галкину понравился фильм о Пугачевой/http://globallookpress.com

Юморист Максим Галкин в Instagram проанонсировал скорый выход на экраны картины «Тот самый концерт», посвященный его супруге Алле Пугачевой. Во всех кинотеатрах ленту будут показывать 31 октября. По его словам, это настоящее кино. Он порекомендовал посмотреть фильм даже тем, кто был на этом концерте в Москве.

Сам Галкин смотрел концерт сначала в зале, потом в кинотеатре. Оказывается, Алла Пугачева представила его своим близким друзьям на отдыхе в Юрмале.

Как выразился телеведущий, он был сильно впечатлен. В фильме показана его супруга крупными планами. В огромном зале картина смотрится на одном дыхании. «Получился невероятный сплав исповедальности и публичности», — заметил Максим Галкин.

Отметим, что и сама Пугачева на своей страничке проанонсировала выход картины на широкие экраны. Она надеется, что фильм понравится российскому зрителю.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваМаксим ГалкинЮрмала
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Сплав исповедальности и публичности»: Галкин высказался о фильме с Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: