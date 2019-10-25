«Сплав исповедальности и публичности»: Галкин высказался о фильме с Пугачевой

По словам юмориста, это настоящее кино, которое понравится всем.

Юморист Максим Галкин в Instagram проанонсировал скорый выход на экраны картины «Тот самый концерт», посвященный его супруге Алле Пугачевой. Во всех кинотеатрах ленту будут показывать 31 октября. По его словам, это настоящее кино. Он порекомендовал посмотреть фильм даже тем, кто был на этом концерте в Москве.

Сам Галкин смотрел концерт сначала в зале, потом в кинотеатре. Оказывается, Алла Пугачева представила его своим близким друзьям на отдыхе в Юрмале.

Как выразился телеведущий, он был сильно впечатлен. В фильме показана его супруга крупными планами. В огромном зале картина смотрится на одном дыхании. «Получился невероятный сплав исповедальности и публичности», — заметил Максим Галкин.

Отметим, что и сама Пугачева на своей страничке проанонсировала выход картины на широкие экраны. Она надеется, что фильм понравится российскому зрителю.