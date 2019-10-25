Анастасия Костенко ответила подписчикам, предупредившим ее о выкидыше

Поклонники забеспокоились о здоровье модели Анастасии Костенко, которая ждет второго ребенка от своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Бдительные подписчики обратили внимание, что на фото и видео, которые красавица публикует в социальных сетях, она часто держит свою годовалую дочку Милану на руках. А ведь это примерно 10 килограммов веса. Женщины в комментариях стали часто задавать вопрос, не рискует ли модель получить выкидыш.
«На моем сроке уже не выкидыш, а роды. Это дело каждой женщины, брать или не брать на руки. У меня нет никаких угроз, никакого низкого расположения плаценты и так далее», — ответила волнующимся Анастасия.
Она подчеркнула, что не чувствует дискомфорта, когда берет Милану на руки, и привела в пример американскую модель Кендис Свейнпол, которая, будучи беременной, носит своего уже достаточно большого сына на руках.
Добавим, что Костенко очень часто спрашивают о ее ребенке: как и в каком возрасте она планирует делать с Миланой определенные манипуляции. К примеру, девушка призналась, что проколола дочери уши, когда той исполнился год.
А как вы считаете, стоит ли беременной маме поднимать на руки годовалое дитя?