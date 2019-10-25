Жена Гогена Солнцева в тапочках сбежала из реабилитационного центра

Пожилая жена шоумена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович уже несколько раз в одних тапочках сбегала из реабилитационного центра, где она сейчас лечится от алкогольной зависимости. Об этом сообщил сам фрик, который очень волнуется за супругу.

Не секрет, что в последние месяцы у женщины серьезные проблемы со здоровьем. В связи с этим Гоген даже заказал гроб. Он считает, что женщине осталось жить недолго. Да и сама Терешкович не так давно составила завещание. Причем основную часть своего имущества, квартиру, дачу в Подмосковье, она завещает именно Солнцеву. Дочери Полине достанется только подержанная машина.

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«Она часто в последнее время начинает нести глупости. Причем врачи не могут поставить ей точный диагноз. Это точно не Альцгеймер. Сейчас Катя перестала пить, хотя срывы все равно бывают. Она просто ночью может сбежать из центра в тапочках и приехать домой», — заявил Гоген Солнцев.

Сам он заметил, что реабилитационный центр находится в Подмосковье. По возможности он навещает женщину, которая так плохо себя чувствует.