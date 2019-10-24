ЗВЕЗДЫ

«Забудьте, что у вас дома есть холодильник»: Пелагея высказалась о похудении

Певица покупает только дешевую гречку и сбрасывает вес вместе с ней.

«Забудьте, что у вас дома есть холодильник»: Пелагея высказалась о похудении
Пелагея, оказывается, экономит на еде. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Перед концертом в честь 10-летия «Крокус Сити Холла» прозвучало немало интересных признаний. То Григорий Лепс рассказал, что в его райдере нет ни водки, ни красной икры, то Пелагея огорошила новостью, что экономит на еде.

«Хотите похудеть — просто забудьте, что у вас дома есть холодильник, — дала совет журналистам фолк-певица. — Я — самый экономный человек на свете, потому что чаще всего покупаю гречку».

Своей необычной диетой артистка добилась результатов. Она призналась прессе, что за последние дни похудела еще на пару килограммов. Однако этого не было особо заметно, так как Пелагея явилась на шоу в этническом платье в пол. Народный образ дополнил кокошник. В своем наряде 33-летняя певица выгодно отличалась от остальных гостей.

Пелагея
Пелагея на концерте #10летlive. Фото: Кристина Десятова.

Кстати, этим летом артистка подробно рассказала о своей гречневой диете, которая, по ее словам, позволяет той за две недели без особого труда избавиться от 12 килограммов лишнего веса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Крокус Сити Холл»гречкаметоды похуденияПелагеяпохудениепохудение после родовэкономия
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Забудьте, что у вас дома есть холодильник»: Пелагея высказалась о похудении
Интересно?
Поделись с друзьями: