«Забудьте, что у вас дома есть холодильник»: Пелагея высказалась о похудении

Певица покупает только дешевую гречку и сбрасывает вес вместе с ней.

Перед концертом в честь 10-летия «Крокус Сити Холла» прозвучало немало интересных признаний. То Григорий Лепс рассказал, что в его райдере нет ни водки, ни красной икры, то Пелагея огорошила новостью, что экономит на еде.

«Хотите похудеть — просто забудьте, что у вас дома есть холодильник, — дала совет журналистам фолк-певица. — Я — самый экономный человек на свете, потому что чаще всего покупаю гречку».

Своей необычной диетой артистка добилась результатов. Она призналась прессе, что за последние дни похудела еще на пару килограммов. Однако этого не было особо заметно, так как Пелагея явилась на шоу в этническом платье в пол. Народный образ дополнил кокошник. В своем наряде 33-летняя певица выгодно отличалась от остальных гостей.

Кстати, этим летом артистка подробно рассказала о своей гречневой диете, которая, по ее словам, позволяет той за две недели без особого труда избавиться от 12 килограммов лишнего веса.