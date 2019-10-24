«Мечта сбылась»: Батрутдинов в розовом халате снимается вместе с Деревянко

Павел Деревянко опубликовал в Instagram совместное фото с Тимуром Батрутдиновым. На снимке мужчины, несмотря на осень, одеты достаточно легко: первый — в майку и шорты, второй — в короткий розовый халатик. Оба актера участвуют в съемках некой картины, о чем они намекнули в «сториз».

«Моя мечта сбылась, я снимаюсь с моим любимым актером», — радостно сказал Тимур, пожав руку Павлу.

Напомним, звезда Comedy Club Батрутдинов не раз снимался в комедиях ТНТ. Одни из последний фильмов с его участием — «Гороскоп на удачу», «Бармен» и «Zомбоящик». Также он появлялся в сериалах «СашаТаня», «Зайцев+1» и «Счастливы вместе».

Сейчас вся страна следит за тем, как известный холостяк Тимур выбирает себе возлюбленную на шоу «План Б». Однако съемки этого проекта прошли еще летом, и на самом деле сейчас 41-летний мужчина не с красотками на Бали, а с Павлом Деревянко где-то под Москвой. И, судя по всему, ни с Ольгой Бузовой, ни с другими барышнями телепроекта у него ничего не получилось.

Хотите узнать, в каком проекте снимаются вместе Деревянко и Батрутдинов?