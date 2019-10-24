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Надуманный конфликт: Айзе пришлось объясняться с Бастой

Певица была шокирована тем, что журналисты попытались поссорить ее с супругой рэпера.

Надуманный конфликт: Айзе пришлось объясняться с Бастой
Айза Анохина. фото: instagram.com/aizalovesam/

Айза Анохина в свое время была женой рэпера Гуфа, но их брак закончился разводом. Теперь девушка живет на Бали вместе с новым мужем и своими детьми. Очень часто дизайнер и бьюти-блогер приезжает в Россию. Она дружит с Ритой Дакотой и другими медийными личностями. Недавно она дала интервью каналу «RU.ТВ», но все обернулось против нее.

Как оказалось, Айза увидела отрывок телесюжета, где ведущий заявляет  о проблемах в ее семье и якобы существующем конфликте с женой рэпера Басты. Знаменитость объяснила, что у нее с мужем все в порядке, а на счет супруги Василия Вакуленко (настоящее имя Басты. — Прим. ред.) она отшутилась. Сюжетная линия передачи была построена так, что многие решили: Анохина действительно поссорилась с Еленой Вакуленко.

Айза была шокирована произошедшим и написала гневную тираду в адрес работников телеканала.

«Ведущий этой шарашкиной конторы выходит в эфир и читает текст, написанный стажером (как нам сказали уже на канале), о том, что мой брак трещит по швам, что я ругаюсь с бывшим, так ещё у меня конфликт с женой Басты! В своих сторис я уже выложила, что я отшутилась на тупой вопрос и следом написала, что никакого конфликта нет! Но корреспонденту, конечно же, нужно было задать вопрос о том, что за конфликт у нас! Ну и вышло то, что вышло! С Васей мы уже поговорили и все выяснили!» — пояснила девушка.

фото: .instagram.com/aizalovesam/

Она приложила скриншоты переписки с работниками телеканала. Артистка была раздосадована тем, что ее попытались столкнуть лбами с женой Басты и самим рэпером. Анохина пояснила, что всегда хорошо относилась к Вакуленко. Иногда их отношения менялись, из-за влияния других людей они потеряли доверие друг к другу, но, по словам Айзы, они поговорили, успокоились и извинились друг перед другом.

Фото: instagram.com/aizalovesam/
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Тэги:

Айза Анохинаскандалы в шоу-бизнесе
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Надуманный конфликт: Айзе пришлось объясняться с Бастой
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