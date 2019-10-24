Как простая смертная: Кейт Миддлтон прикупила костюмы к Хеллоуину в магазине самообслуживания

Герцогиня Кембриджская вызвала настоящий переполох, когда зашла в местный магазинчик в Норфолке, чтобы купить кое-какие вещи к празднику.

Посетители магазина самообслуживания в Норфолке пришли в настоящий ажиотаж, когда туда заглянула Кейт Миддлтон.

Согласитесь, не каждый день можно увидеть королевскую особу, тем более в таком месте, как магазин самообслуживания.

Герцогиня Кембриджская зашла вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, чтобы купить костюмы и прочие аксессуары к Хеллоуину.

На Кейт был надет черный ансамбль и она также поинтересовалась у других маленьких посетителей магазина, какие костюмы они выбрали для праздника.

Одна из посетительниц магазина, которой посчастливилось наблюдать за визитом королевской особы, — Кэти Уитакер рассказала, что когда ее подруга указала ей на герцогиню, то она не могла поверить своим глазам.

«Она вместе со своими детьми присматривала костюмы для Хеллоуина как простая смертная. Единственное, чем она отличалась от других,— был охранник, который просил, чтобы люди не снимали ее на телефоны», — цитирует покупательницу Mirror.