Сергей Минаев заявил, что грим «Джокера» украли у Данилы Козловского

Сергей Минаев в эфире авторского YouTube-шоу предложил написать коллективную жалобу на создателей фильма «Джокер». В начале он напомнил историю с россиянкой Лилианой Пертинава, которая написала в минкульт, попросив ведомство отобрать прокатное удостоверение у «Джокера».

Женщина обратила внимание, что одежда главного героя американского фильма фактически дублирует стиль Козюльского, персонажа отечественной ленты «Ширли-мырли», который вышел в прокат в 1995 году.

Ведущий шоу признал, что костюмы действительно фактически идентичны и предложил не останавливаться на достигнутом и создать коллективную жалобу. Писатель увидел, что грим Джокера повторяет грим главного героя фильма «Духless» Макса Андреева, которого сыграл Данила Козловский.

Отметим, фильм был снят по роману Сергея Минаева. Лента вышла в прокат в 2011 году.