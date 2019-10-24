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Сергей Минаев заявил, что грим «Джокера» украли у Данилы Козловского

В фильме «Духless» актер сыграл топ-менеджера Макса Андреева.

Сергей Минаев заявил, что грим «Джокера» украли у Данилы Козловского
Скриншот фильма «Духless». Данила Козловский

Сергей Минаев в эфире авторского YouTube-шоу предложил написать коллективную жалобу на создателей фильма «Джокер». В начале он напомнил историю с россиянкой Лилианой Пертинава, которая написала в минкульт, попросив ведомство отобрать прокатное удостоверение у «Джокера».

Женщина обратила внимание, что одежда главного героя американского фильма фактически дублирует стиль Козюльского, персонажа отечественной ленты «Ширли-мырли», который вышел в прокат в 1995 году.

Кадр из фильма "Ширли-мырли". Фото
Кадр из фильма «Ширли-мырли»

Ведущий шоу признал, что костюмы действительно фактически идентичны и предложил не останавливаться на достигнутом и создать коллективную жалобу. Писатель увидел, что грим Джокера повторяет грим главного героя фильма «Духless» Макса Андреева, которого сыграл Данила Козловский.

Отметим, фильм был снят по роману Сергея Минаева. Лента вышла в прокат в 2011 году.

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Сергей Минаев заявил, что грим «Джокера» украли у Данилы Козловского
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