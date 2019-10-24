«Шпионские хитрости»: принц Эдвард раскрыл преимущества следования за кортежем королевы

Принц Эвард и его жена Софи часто сопровождают Ее Величество на различные официальные мероприятия, но при этом им больше нравится ехать за автомобилем королевы.

Согласно правилам, в таких случаях кортеж из машин выстраивается в порядке старшинства.

Принц Чарльз, его сыновья, принц Уильям и Гарри, со своими женами часто сидят в «голове поезда», а за ними следуют уже те, кто стоит в очереди наследования дальше.

Однако по словам младшего сына Елизаветы II, в этом есть огромное преимущество.

«Могу сказать без тени сомнения, что одно из лучших развлечений — ехать за автомобилем королевы» — заверил он.

«В этом случае у тебя есть возможность наблюдать за реакцией публики, особенно в тех местах, где люди не ожидают ее увидеть, и это даже лучше», — заявил он.

Его жена Софи также поделилась «шпионскими хитростями». «И мы специально немного приоткрываем окна, чтобы слышать, что говорят люди», — цитирует королевскую особу Mirror.