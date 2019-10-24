ЗВЕЗДЫ

«Шпионские хитрости»: принц Эдвард раскрыл преимущества следования за кортежем королевы

Младший сын Елизаветы II рассказал, почему предпочитает ехать за автомобилем матери.

«Шпионские хитрости»: принц Эдвард раскрыл преимущества следования за кортежем королевы
Принц Эдвард поделился "шпионскими хитростями"

Принц Эвард и его жена Софи часто сопровождают Ее Величество на различные официальные мероприятия, но при этом им больше нравится ехать за автомобилем королевы.

Согласно правилам, в таких случаях кортеж из машин выстраивается в порядке старшинства.

Принц Чарльз, его сыновья, принц Уильям и Гарри, со своими женами часто сидят в «голове поезда», а за ними следуют уже те, кто стоит в очереди наследования дальше.

Однако по словам младшего сына Елизаветы II, в этом есть огромное преимущество.

«Могу сказать без тени сомнения, что одно из лучших развлечений — ехать за автомобилем королевы» — заверил он.

«В этом случае у тебя есть возможность наблюдать за реакцией публики, особенно в тех местах, где люди не ожидают ее увидеть, и это даже лучше», — заявил он.

Его жена Софи также поделилась «шпионскими хитростями». «И мы специально немного приоткрываем окна, чтобы слышать, что говорят люди», — цитирует королевскую особу Mirror.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIПринц Эдвард
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Шпионские хитрости»: принц Эдвард раскрыл преимущества следования за кортежем королевы
Интересно?
Поделись с друзьями: