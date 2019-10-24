Первый блин комом: YouTube-шоу Светланы Бондарчук показало низкие рейтинги

50-летняя Светлана Бондарчук, модель и руководитель глянцевого журнала, вслед за своей подругой Ксенией Собчак тоже решила вести собственное шоу. Не мудрствуя лукаво, она опять-таки пошла по проторенному пути бывшей ведущей «Дома-2» и назвала программу имени себя – «Света вокруг света».

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Напомним, Ксения Анатольевна является ведущей авторской интернет-передачи «Осторожно, Собчак!».

Никаких особых анонсов начинающая ведущая не делала, поэтому о формате шоу можно пока только догадываться. Но, судя по первому выпуску, это что-то вроде программы «Пока все дома». Ведущая посетила тренера «Зенита» Сергея Семака, погуляла с его семьей и узнала, как они живут.

Бешеной популярности за два дня пребывания на просторах Сети YouTube-шоу не получило, заработав чуть больше 650 лайков и 20 дизлайков. В своем блоге Бондарчук призналась, что количество просмотров оказалось меньше, чем она ожидала. Однако делать что-либо искусственно для раскрутки шоу она не собирается.