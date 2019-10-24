«Я ее не знаю»: Бородина отреагировала на появление своей «сестры»

На днях блогер Елизавета Фролова заявила, что состоит в родстве с известной телеведущей. К слову, юная особа очень похожа на звезду телестройки.

Ксения Бородина давно стала частью шоу-бизнеса. Она старается жить открыто, постоянно обсуждая с поклонниками последние новости или события, которые произошли в ее жизни. Однако на днях блогер Елизавета Фролова неожиданно заявила, что является сестрой теоеведущей.

«Уже не получится, наверное, это скрывать», — заявила девушка, когда у нее спросили о родственных связях с Ксенией. «Но я не общалась с этим человеком долгое время, так как мне было отказано в помощи», — добавила возможная тайная сестра звезды.

Примечательно, что внешне Лиза очень похожу на ведущую «Дома-2» . Сейчас блогер носит такую же стрижку, как недавно носила и сама Ксения, но ее волосы светлые, а у телеведущей темные. Снимки девушки мгновенно облетели Сеть. Поклонники телестройки забеспокоились и решили напрямую спросить у Бородиной, скрывала она от них сестру или Фролова просто хочет пропиариться за счет чужого имени.

Как многие и предполагали, Ксения никогда не видела Лизу. «Я знать не знаю, кто это. У меня таких братьев и сестер в неделю по три штуки», — отметила телеведущая. Похоже, что она даже не собирается проводить ДНК-тест на родство, хоть это и стало модно в последнее время в мире шоу-бизнеса. Сама Фролова заметила, что ее слова подняли шумиху, но больше никаких комментариях на эту тему она давать не стала.

Напомним, что Бородина родилась в Москве в семье Кима Амоева и Инны Бородиной. Ее родители развелись в скоре после появления девочки на свет. Ее мама позже сыграла свадьбу с итальянским бизнесменом и переехала жить в Италию. Именно поэтому Ксения прекрасно владеет итальянским языком. С отчимом у телеведущей теплые отношения, а вот на родного отца она затаила обиду, поэтому взяла фамилию мамы. Папа Ксении умер в 79 лет в прошлом году. Об этом звезда не сразу сообщила поклонникам, за что ее подвергли критике.