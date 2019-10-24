Бородина проявила снобизм, высказываясь про избитую в салоне девушку

Ксения Бородина периодически сама на себя натравливает раздраженную публику. Подписчикам ее блога далеко не всегда нравятся высказывания звезды. Часто они оторваны от действительности и полны откровенного снобизма. Так произошло и на сей раз, когда телеведущая решила прокомментировать инцидент с избиением в салоне красоты.

Напомним, в одном из московских салонов красоты косметолог напал на клиентку после того, как она спросила про препарат, который та собиралась ей вколоть. Бородину возмутило не столько поведение врача, который применил рукоприкладство к своему клиенту, а сколько поступок пострадавшей девушки. Ксения считает, что нельзя доверять свое лицо малоизвестному косметологу, «приехавшему из провинции» и, наверняка, работающему без лицензии.

Волна возмущений захлестнула Instagram Бородиной. Люди стали писать звезде, что она давно оторвалась от реальности и пытались объяснить ей, что далеко не все могут позволить себе элитные салоны красоты, как она.