Конкурентка Волочковой: Топурия показала «зажигательные» танцы дочери

Кети Топурия не так давно призналась, что в ее жизни появился новый мужчина. После расставания с рэпером Гуфом, который ее предал, девушка была одна около года. Но этим летом у певицы закрутился роман с дипломатом Львом Деньговым. Артистка не скрывает, что счастлива с ним. Она уже познакомилась с его дочкой и сыном от прошлых отношений, а Лев с ее наследницей Оливией. По словам звезды, у них случилась любовь с первого взгляда.

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Как дочка отнеслась к новому возлюбленному своей мамы, пока остается тайной. Кети не скрывает, что пока живет в доме с родительницей, но планирует переехать в собственное жилье. А накануне в аккаунте ее дочки появилось забавное видео. На кадрах малышка бегает по квартире под классическую музыку из балета и пытается повторить движения артистов. Она прыгала и делала разные па. За кадром ее танцевальные успехи комментировали люди. Возможно, что это были няня или мама Топурии и отец девочки Лев Гейхман.

Один из них предположил, что Оливия составит конкуренцию самой Анастасии Волочковой. Кроха радовалась лестным комментариям звонко вскрикивая. Поклонники восхитились трогательным роликом. Многие отметили, что наследницу певицы действительно ждет большое будущее на сцене, если она этого захочет. «Какая прелесть», «Большой театр отдыхает, все серьезно», «Ну все, мамочка, срочно в балет», «Комментатор идеальный, от бога», «Чудо девочка», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Кети часто берет дочку с собой в путешествия. Кроха даже научилась понимать мультики на иностранных языках, что недавно удивило ее маму. Артистка не скрывает, что поддержит дочку в любых начинаниях. Не исключено, что девочка станет певицей, как и ее родительница.