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Духовная практика: Петров научился на Алтае избавляться от лишних мыслей

Умение он освоил во время работы над фильмом «Пока цветет папоротник».

Духовная практика: Петров научился на Алтае избавляться от лишних мыслей
Петров. Фото Бориса Кудрявова / КП

Отпустить назойливые мысли в своей голове – мечта многих. Люди пытаются освоить эту технику годами, используя медитации. А вот знаменитый актер Александр Петров сумел научиться сложнейшей практике всего за один съемочный день. Как это произошло, любимец публики рассказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

В 2011 году Александр Петров снимался в сериале Евгения Бедарева «Пока цветет папоротник», это была его первая роль. В одном из эпизодов он должен был проводить значительное время в горной реке. Естественно, что водоем, берущий свое начало в ледниках, имел критическую температуру.

Чтобы облегчить жизнь актера, его перед каждым дублем натирали барсучьим жиром. Но это не сильно спасало ситуацию – Петров замерз до мозга костей. В итоге часть сцены решено было дорисовать на компьютере.

Потом артиста отвезли в баню и хорошенько отпарили. Находясь в парилке, актер внезапно понял, что у него нет ни одной мысли в голове. Теперь Петров способен это повторять и в других ситуациях, чтобы перезагрузиться.

Собчак с интересом выслушала Александра и посоветовала ему попрактиковать йогу. А вот последовать примеру актера и самой приехать на Алтай она не вызвалась, хотя Ксению Анатольевну давно ждут в столице Республики Горно-Алтайске. Именно здесь живет родной брат ее отца, занимающийся биологией. Никакого отношения к политике он не имеет.

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Александр ПетровКсения Собчак последние новостиПока цветет папоротникСаша Петровшоу "Осторожно Собчак"
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Духовная практика: Петров научился на Алтае избавляться от лишних мыслей
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