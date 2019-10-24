Проще некуда: Майли Сайрус «сверкнула» бюстом

Майли Сайрус обожает эпатировать публику. Чего только стоит ее скоропостижно закончившийся брак с Крисом Хемсвортом из-за поцелуя с девушкой, а затем очередной новый роман «с правильным мужчиной», после которого женские объятия «кажутся пресными».

Вот и в этот раз у себя в Instagram певица опубликовала провокационное селфи из ванной. На нем она позирует перед зеркалом с белом топе, через который просвечивают сосцы.

К фото она оставила комментарий: «Единственная вещь, которую «новая я» любит больше, чем селфи перед зеркалом», так как это то, что делается своевременно».

Она также добавила, что с каждым днем становится «все проще».

Звезда также призвала всех «ловить момент», пока модераторы не заблокировали ее пост, так как «боги инсты» уже вынесли ей предупреждение.

Три года назад в соцсетях набрал обороты флешмоб «Освободи соски». Акцию спровоцировал один из глянцевых журналов, который отфотошопил снимок Рианны в прозрачном наряде без белья.

Фанаток возмутили эти действия и они начали публиковать в соцсети «голые» фото в знак протеста, что к мужчинам в таких случаях претензий не предъявляют.