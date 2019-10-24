ЗВЕЗДЫ

Проще некуда: Майли Сайрус «сверкнула» бюстом

Американская певица опубликовала в Instagram провокационное селфи из ванной.

Проще некуда: Майли Сайрус «сверкнула» бюстом
Майли Сайрус снялась в полупрозрачном топе. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Майли Сайрус обожает эпатировать публику. Чего только стоит ее скоропостижно закончившийся брак с Крисом Хемсвортом из-за поцелуя с девушкой, а затем очередной новый роман «с правильным мужчиной», после которого женские объятия «кажутся пресными».

Вот и в этот раз у себя в Instagram певица опубликовала провокационное селфи из ванной. На нем она позирует перед зеркалом с белом топе, через который просвечивают сосцы.

Майли Сайрус снялась в полупрозрачном топе. Фото: instagram.com/mileycyrus/

К фото она оставила комментарий: «Единственная вещь, которую «новая я» любит больше, чем селфи перед зеркалом», так как это то, что делается своевременно».

Она также добавила, что с каждым днем становится «все проще».

Звезда также призвала всех «ловить момент», пока модераторы не заблокировали ее пост, так как «боги инсты» уже вынесли ей предупреждение.

Три года назад в соцсетях набрал обороты флешмоб «Освободи соски». Акцию спровоцировал один из глянцевых журналов, который отфотошопил снимок Рианны в прозрачном наряде без белья.

Фанаток возмутили эти действия и они начали публиковать в соцсети «голые» фото в знак протеста, что к мужчинам в таких случаях претензий не предъявляют.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Крис ХемсвортМайли Сайрусобнаженная грудьобнаженные знаменитостиРианна
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Проще некуда: Майли Сайрус «сверкнула» бюстом
Интересно?
Поделись с друзьями: