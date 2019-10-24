Правила воспитания: Собчак показала, как закаляет сына

Ксения Собчак продемонстрировала в своем блоге, как закаляет своего сына Платона. Светская львица набирает в ковш холодной воды и обливает ребенка в процессе принятия ванны.

Однако мальчик, которому скоро исполнится три года, в этот раз решил избежать водной процедуры. Когда мать обратилась к нему с предложением о закаливании, он заявил, что не может сейчас, потому что спит. Для большей убедительности малыш перевернулся на спинку и закрыл глаза. Хотя диалог с матерью продолжил.

Напомним, недавно мы писали о том, что психологи считают Платона очень развитым и гармоничным мальчиком. Эксперты уверенны, что Ксения Собчак и Максим Виторган выбрали правильную тактику общения с отпрыском. Они много проводят вместе времени, несмотря на то, что живут отдельно. Ксения разговаривает с сыном серьезно, а Максим, напротив, шутливо.