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Градский не поскупился на дорогое пальто для молодой жены

Как сказал музыкант, если вещь ему нравится, он отдаст за нее любые деньги.

Градский не поскупился на дорогое пальто для молодой жены
Градский часто покупает жене обновки/globallookpress.com

Музыкант Александр Градский рассказал о жизни с супругой, которая младше его на 35 лет. Как сказал известный певец, с Марией Коташенко у него практически не бывает конфликтных ситуаций.

Александр Градский. Фото
Градский никогда не спорит с женой/http://globallookpress.com

Градский заявил, что он никогда не жалел денег на наряды для молодой жены. Правда, есть одно условие. Наряд должен понравиться ему лично. К примеру, недавно Градский приобрел для любимой супруги шикарное пальто, которой стоит очень приличных денег.

«Единственное, мы придумали: если Марина надевает что-то, и я говорю: «О! Хорошо!», тогда покупаю, сколько бы ни стоило», — рассказал артист.

Музыкант заметил, что его жена, как и любая девушка, модница. У нее идеальная фигура, поэтому практически любой наряд ей идеально подходит. Сам певец не любит обновки. К примеру, у него есть свитер, которому уже больше десяти лет и у которого протерлись рукава. При этом музыкант не думает его выбрасывать. Он просто попросил супругу заштопать его. Сейчас он ходит с замшевыми заплатками, сообщает «Антенна».

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Тэги:

Александр ГрадскийМария КоташенкоСупружеская жизнь
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Градский не поскупился на дорогое пальто для молодой жены
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