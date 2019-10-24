Взял измором: итальянский дизайнер уговорил Брежневу стать его музой

Вера Брежнева решила попробовать свои силы в фэшн-индустрии, создав совместно с итальянским брендом Aquazzura капсульную коллекцию обуви. Программе «В теме» на «Ю» певица рассказала, как решилась на такой эксперимент.

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Брежнева призналась, что первый шаг в мир моды произошел случайно. Известный дизайнер, 30-летний красавец Эдгардо Озорио, создающий обувь для самой Клаудии Шиффер, лично позвонил певице и предложил стать его российской музой.

«Это было неожиданное предложение, я начала раздумывать – браться за это или нет. Но потом поняла, что если не возьмусь, то, может быть, я этого никогда не сделаю»,- рассказала Брежнева.

По словам певицы, всю ее коллекцию они создавали с Озорио вместе: придумывали модели, рисовали эскизы, подбирали материалы.

Одной из первых покупательниц обуви от Брежневой стала Яна Рудковская, которая сразу же призналась босоножкам певицы в любви . Кстати, именно в этой модели Брежнева снималась в рекламном ролике бренда, устроив им настоящий тест-драйв. В итоге обувь и сама Вера выдержали 16 часов съемок на жаре в 42 градуса.