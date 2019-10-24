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Скребет по сусекам: Собчак нашла ковер для будущего дома

Телеведущая посетила специализированную выставку.

Скребет по сусекам: Собчак нашла ковер для будущего дома
Ксения Собчак. Фото Global look press

Ксения Собчак побывала на выставке ковров в Москве, приглядев на ней экземпляр для своего загородного дома. «Мне понравился ковер с оранжево-серой расцветкой. Я строю дом, поэтому обзавожусь предметами, которые его украсят», — рассказала ведущая журналисту программы «В теме» (телеканал «Ю»). Теледива не пропускает теперь мест, где может найти интересные предметы интерьера.

Светская львица возводит особняк в одном из дорогих загородных районов. Это трехэтажная резиденция, собранная полностью из дерева. Итоговая площадь здания, по слухам, составит около 1000 квадратных метров. Поэтому места хватит всем: и сыну Платону, и самой Ксении, и мужу Константину Богомолову, и возможным будущим наследникам.

«Стройка – это тяжело, но, когда дело доходит до интерьера, все меняется. Это самая приятная часть в процессе строительства, она как бы вознаграждает тебя за все месяцы криков и мата на строительной площадке», — сказала Ксения.

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Скребет по сусекам: Собчак нашла ковер для будущего дома
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