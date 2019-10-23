ЗВЕЗДЫ

Жену Оззи Осборна частично парализовало после пластической операции

Супруга рок-музыканта пожаловалась, что перестала чувствовать рот после того, как решилась на очередную пластическую операцию.

Жену Оззи Осборна частично парализовало после пластической операции
Шэрон Осборн. Фото: Image Press Agency

Жена Оззи Осборна Шери в очередной раз легла под нож пластического хирурга, но на этот раз вмешательство прошло не так успешно. Вскоре после операции она призналась, что перестала чувствовать рот. Об этом супруга музыканта рассказала в интервью артистке Келли Кларксон. 

В беседе жена Оззи Осборна пошутила над звездами, которые не признаются, что прибегают к помощи пластических хирургов. Она рассказала, как однажды решилась на подтяжку области рта. По ее словам, после операции она почти неделю не чувствовала свои губ. Женщина добавила, что и сейчас проблемы с чувствительностью остаются. Однако в тот момент она вовсе «не могла найти» свой рот. 

Шэрон Осбор до сих пор не очень хорошо чувствует рот
Шэрон Осбор до сих пор не очень хорошо чувствует рот. Фото: ZUMAPRESS.com
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Оззи Осборнпластическая операцияПластические операции звездШэрон Осборн
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Жену Оззи Осборна частично парализовало после пластической операции
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