Жену Оззи Осборна частично парализовало после пластической операции

Супруга рок-музыканта пожаловалась, что перестала чувствовать рот после того, как решилась на очередную пластическую операцию.

Жена Оззи Осборна Шери в очередной раз легла под нож пластического хирурга, но на этот раз вмешательство прошло не так успешно. Вскоре после операции она призналась, что перестала чувствовать рот. Об этом супруга музыканта рассказала в интервью артистке Келли Кларксон.

В беседе жена Оззи Осборна пошутила над звездами, которые не признаются, что прибегают к помощи пластических хирургов. Она рассказала, как однажды решилась на подтяжку области рта. По ее словам, после операции она почти неделю не чувствовала свои губ. Женщина добавила, что и сейчас проблемы с чувствительностью остаются. Однако в тот момент она вовсе «не могла найти» свой рот.