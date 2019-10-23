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Юмор на грани: шутку Галкина про МИД поняли не все

Артист заявил, что решает в министерстве проблемы. И некоторые СМИ приняли заявление за чистую монету.

Юмор на грани: шутку Галкина про МИД поняли не все
Пугачева и Галкин. Фото КП /Global look press

Максим Галкин опубликовал в своем блоге кадры из монументального здания, выполненного в лучших советских традициях – с колоннами, в мраморе, с лепниной и люстрами.

«Вам кажется, что я в метро? Вы ошибаетесь, я не в метро, я в министерстве иностранных дел. Короче, сейчас будем решать международные вопросы, вызвали меня. Говорят, надо уже что-то делать», — сказал он в камеру.

Потом артист повернулся боком, глядя на каких-то людей, которые не попали в кадр и обратился к ним: «Слушайте, это же все идет в Instagram. Они же новости из этого сделают». Опять повернувшись в сторону камеры, Галкин уточнил: «На всякий случай, для всех журналистов – это была шутка».

Забавно, что далеко не все СМИ восприняли это видео комика, как шутку. Например, ИА «Версия» абсолютно серьезно написало о том, что Галкин вместе с Пугачевой решили покинуть страну, чтобы сбежать от Орбакайте. Она, якобы, на самом деле является матерью Гарри и Лизы и хочет отнять детей. Ну а визит Галкина в МИД, который он показал на видео – это последняя надежда звездной семьи исправить ситуацию.

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Юмор на грани: шутку Галкина про МИД поняли не все
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