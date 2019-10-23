«На себя не похожа»: Ани Лорак нарисовала себе пресс на съемках клипа

Певица поделилась в соцсети новым снимком, который вызвал много вопросов у ее поклонников.

Ани Лорак всегда поражала публику своей эффектной внешностью и стройной фигурой. После развода с мужем Муратом Налчаджиоглу певица еще сильнее похудела, но от этого не стала выглядеть менее привлекательно. Уже спустя несколько месяцев стало известно о ее романе с молодым продюсером Егором Глебом. Рядом с ним артистка выглядит счастливой. Возможно, что новая любовь стала для нее вдохновением, так как звезда осенью улетела на Сицилию, где снимает клип на новую песню «Мы нарушаем».

В соцсети на днях Каролина ( настоящее имя девушки. — Прим. ред.) опубликовала снимок, на котором запечатлена в черных мини-шортах, кроп-топе и расстегнутой куртке. Наряд подчеркнул ее загорело тело и стальной пресс. В кадре она смотрит невозмутимым взглядом, стоя возле машины, а к ней тянет руку Алан Бадоев, известный клипмейкер.

«Это будет красиво!» — заверила артистка.

Друг Лорак, Сергей Лазарев, восхитился ее образом. «Красотка», — написал он. Поклонники тоже одарили девушку комплиментами. Многие поразились ее кубикам пресса. Однако некоторые подписчики заявили, что пресс у певицы нарисован с помощью грима. К такой хитрости часто прибегают зарубежные артисты.

Другие пользователи Сети обвинили Каролину в злоупотреблении фотошопом. «Сама на себя не похожа», «Кубики зачем рисовать, выглядит не натурально же», «Ну никак без фотошопа», «Опять стрёмная причёска и мейк. Увольте, наконец, хоть кого-нибудь!», «Даже не узнала», — стали возмущаться подписчики.

Отметим, что Лорак часто посещает спортзал и часами проводит время на репетициях, где у нее много танцевальных номеров и даже акробатических элементов, поэтому она находится в форме. С помощью грима специалисты могли сделать акценты тенями, чтобы сделать рельеф ее тела более выразительным для кадра.