Юная артистка: пятилетняя дочь Перминовой проявила актерский талант

Модель разместила в Сети очаровательное видео с ее участием.

33-летняя модель и многодетная мать Лена Перминова проводит свой отпуск на Мальдивах. Здесь она сняла видео, смотреть на которое невозможно без удивления. Главная героиня клипа – 5-летняя дочь звезды Арина, которая корчит перед камерой разные рожицы. Делает она это так мастерски, что сердца смотрящих на нее людей просто тают.

больше по теме Лена Перминова стала новой музой Димы Билана и снялась в его клипе Модель стала возлюбленной певца в его очередном чувственном ролике.

Трудно поверить, что на видео – настоящий ребенок, а не кукла, настолько огромные глаза и ресницы у девочки. Пользователи Instagram, где было размещено видео, сразу же взорвали страничку Перминовой восторженными комментариями.

«Какие шикарные, длинные ресницы», «Куколка», «Какая сладкая», «Тот случай, когда девочка по красоте превзойдет свою маму!», «Папа, наверное, уже самое большое ружье купил, чтобы отбивать женихов от Ариши» — эти и другие отзывы можно прочитать в блоге модели.

Напомним, у Перминовой трое детей. Кроме Арины, она воспитывает сына Никиту (10 лет) и Егора (8 лет). Звезда живет в гражданском браке с Александром Лебедевым, бизнесменом, владельцем влиятельных британских газет Independent и Evening Standard.

Недавно Елена Перминова снялась в клипе Димы Билана. Кадры были сделаны столь убедительно, что появились слухи об их романе.