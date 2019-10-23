ЗВЕЗДЫ

54-летнюю Безрукову возмутили слухи о «женитьбе»

Актрису недавно заподозрили в романе с коллегой по новому проекту.

54-летнюю Безрукову возмутили слухи о «женитьбе»
Ирина Безрукова. фото: globallookpress.com

Ирина Безрукова четыре года назад развелась со вторым мужем Сергеем Безруковым. После этого женщина с головой погрузилась в работу и о новых отношениях даже не думает. Она вообще предпочитает не говорить о личной жизни.

Не так давно актриса начала сниматься в новом проекте вместе с Валерием Николаевым. В соцсети она часто делится кадрами со съемочной площадке. В один из дней съемки проходили в месте, где стены были украшены совместными фото Ирины и Валерия.

По всей видимости, артистке досталась роль жены главного героя, которого будет играть Николаев. Поклонники решили, что из них получилась бы гармоничная пара. Они сразу приписали им роман. Слухи сразу подхватили СМИ, на что вскоре отреагировала сама Безрукова. Она была возмущена происходящим.

«„Без меня меня (в очередной раз) женили“. Уважаемые СМИ и другие распространители информации, у меня к вам просьба — перестать распространять слухи и сплетни о моей личной жизни, в перемешку с рассказами о моей новой роли. Нехорошо это, не „экологично“», — высказалась актриса.

Поклонники поддержали звезду. Многие попросили ее не реагировать на подобные слухи, а другие отметили, что хотят видеть ее счастливой, поэтому будут только рады, если у нее сложатся новые отношения. «Ирочка! Да наслаждайтесь вы этими слухами! Все СМИ уже неделю пишут о вашем новом „романе“. Тю!», «Поговорят, перестанут, все равно правду не узнать никому», «Я бы за вас очень порадовалась», «Вы слишком воспитанная. А так можно было послать и всё», — прокомментировали пост подписчики.

По всей видимости, Ирине не понравилось, что ей приписывают роман с женатым мужчиной. Ранее он пережил развод с Ириной Апексимовой, а пять лет назад, после ряда ярких романов, снова сыграл свадьбу. Его избранницей стала воздушная гимнастка Эльмира Земскова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные романыИрина БезруковаИрина Безрукова последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
54-летнюю Безрукову возмутили слухи о «женитьбе»
Интересно?
Поделись с друзьями: