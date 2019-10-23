54-летнюю Безрукову возмутили слухи о «женитьбе»

Ирина Безрукова четыре года назад развелась со вторым мужем Сергеем Безруковым. После этого женщина с головой погрузилась в работу и о новых отношениях даже не думает. Она вообще предпочитает не говорить о личной жизни.

Не так давно актриса начала сниматься в новом проекте вместе с Валерием Николаевым. В соцсети она часто делится кадрами со съемочной площадке. В один из дней съемки проходили в месте, где стены были украшены совместными фото Ирины и Валерия.

По всей видимости, артистке досталась роль жены главного героя, которого будет играть Николаев. Поклонники решили, что из них получилась бы гармоничная пара. Они сразу приписали им роман. Слухи сразу подхватили СМИ, на что вскоре отреагировала сама Безрукова. Она была возмущена происходящим.

«„Без меня меня (в очередной раз) женили“. Уважаемые СМИ и другие распространители информации, у меня к вам просьба — перестать распространять слухи и сплетни о моей личной жизни, в перемешку с рассказами о моей новой роли. Нехорошо это, не „экологично“», — высказалась актриса.

Поклонники поддержали звезду. Многие попросили ее не реагировать на подобные слухи, а другие отметили, что хотят видеть ее счастливой, поэтому будут только рады, если у нее сложатся новые отношения. «Ирочка! Да наслаждайтесь вы этими слухами! Все СМИ уже неделю пишут о вашем новом „романе“. Тю!», «Поговорят, перестанут, все равно правду не узнать никому», «Я бы за вас очень порадовалась», «Вы слишком воспитанная. А так можно было послать и всё», — прокомментировали пост подписчики.

По всей видимости, Ирине не понравилось, что ей приписывают роман с женатым мужчиной. Ранее он пережил развод с Ириной Апексимовой, а пять лет назад, после ряда ярких романов, снова сыграл свадьбу. Его избранницей стала воздушная гимнастка Эльмира Земскова.