«Ни в носу поковырять, ни бамбук покурить»: Водонаеву удивила офисная жизнь

Алена Водонаева стала очередным гостем программы «Тема», которая выходит на интернет-канале RU.TV. Телеведущая подробно рассказала о своем визите в офис холдинга «Рамблер», где снимается шоу, в своем микроблоге.

Экс-участница «Дома-2» сфотографировалась с плюшевым жирафом, украшающим помещение. Однако больше всего ее поразило само устройство предприятия. Водонаеву удивило, что сотрудники работают в open-space, офисе открытого типа.

«Там открытый офис, и сидит очень много людей, и все они работают, находясь близко друг к другу. Я бы на сто процентов не смогла так близко работать и сидеть с кем-то рядом, вообще. Ни в носу поковыряться, ни бамбук покурить», — признается Водонаева.

К слову, Алена Водонаева почти три года провела под прицелом видеокамер, когда была участницей телепроекта «Дом-2». Как известно, ни один шаг героев шоу не оставался без внимание телезрителей. При этом сами участники ночевали в общих спальнях и делили быт с другими героями.