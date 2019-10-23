Семилетний сын Барановской отличился на модном показе

В Москве продолжают проходить показы дизайнеров, уже известных или только начинающих свою карьеру. Модный дом Валентина Юдашкина каждый год радует своих поклонников новыми коллекциями. Вновь оригинальную одежду для детей создала дочь модельера, Галина Юдашкина. Не первый год в ее нарядах ходят дети звезд, таких, как, например, Лиза и Гарри Галкины. В этом году звездами показа стали дочь Алсу — 11-летняя Микелла и сын Юлии Барановской — семилетний Арсений.

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Если наследница певицы предстала в в черных брюках и косухе, то наследник телеведущей был облачен в серый костюм, состоящий из джинсовых шорт и курки с карманами в тон. Поверх также был надет цветной дождевик. Арсений спокойно вышагивал по подиуму, а потом будто решил сделать обводку с мячом в ногах, повернулся спиной к декорациям и сделал пару шагов, а потом снова развернулся и пошел обычным шагом.

«Когда выходишь на подиум в качестве модели, но в душе остаешься футболистом», — пошутила Юлия.

Она тоже пришла на показ и поддерживала сына, сидя в зале. Телеведущая поблагодарила Юдашкину за приглашение. Поклонники восхитились ее наследником. Многие отметили, что он очень похож на своего отца Андрея Аршавина. «Прикольно сделал! Красавчик», «Какой молодчинка!», «Походка папина, завидный жених», «Красотун! Как он это сделал в конце.. я влюбилась!», «Как легко двигается мальчик!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у Барановской имеются также дочь Яна и сын Артем. Старший наследник недавно сломал руку в двух местах. Возможно, что если бы не травма, то 13-летний парень тоже принял участие в показе.