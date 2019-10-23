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Большая стройка: Марина Александрова поделилась кадрами из своего особняка

С появлением детей, места в квартире актрисы стало не хватать.

Большая стройка: Марина Александрова поделилась кадрами из своего особняка
Марина Александрова. Фото Global look press

Марина Александрова поделилась с поклонниками радостным событием – она вместе со своим мужем, режиссером Андреем Болтенко, строит дом. Сообщение об этом и фото со стройки актриса опубликовала в своем Instagram.

37-летняя звезда сериала «Екатерина» воспитывает двоих детей: 7-летнего Андрея и 4-летнюю Катю. Еще год назад Александрова говорила, что места в их квартире с ростом наследников становится все меньше. В итоге семья приняла кардинальное решение – построить собственный особняк.

Дом решено было сделать на века – большой, из красного кирпича. Уже сейчас основные строительные работы практически выполнены: на фундаменте появились стены, дверные проемы и потолок. Александрова призналась подписчикам в Instagram, что совсем недавно сама бы не поверила, что решится на такой шаг.

Дом Александровой. Фото
Дом Александровой. Фото www.instagram.com/mar_alexandrova/?utm_source=ig_embed
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Большая стройка: Марина Александрова поделилась кадрами из своего особняка
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