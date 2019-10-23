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«Дети же не идиоты»: Банщикова до последнего лишала сыновей телефонов

В интервью актриса рассказала о том, как научила своих детей распоряжаться деньгами.

«Дети же не идиоты»: Банщикова до последнего лишала сыновей телефонов
Анна Банщикова. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Актриса Анна Банщикова не считает себя Мэри Поппинс. В интервью журналу «Караван историй» она призналась, что проводит с детьми не так много времени, как хотелось бы. В роли доброй няни ей удается побыть только лишь 40 минут в день перед сном детей. В эти моменты она узнает обо всех их успехах и переживаниях. 

Актриса рассказывает, что ее дети — Саша, Маша и Миша — не требуют от нее многого. Как правило, это бутсы и футболка с именем любимого футболиста. К примеру, мобильные телефоны для них Анна приобрела лишь в самых последних классах. «Нужды просто не было», — объясняет Банщикова и добавляет, что у ее детей нет каких-то срочных дел, а о встрече с друзьями они могут договориться прямо в школе. 

Анна Банщикова с сыном Сашей
Анна Банщикова с сыном Сашей. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Она рассказала трогательную историю о том, что ее сын Саша как-то смог подзаработать на съемочной площадке — сыграл ее ребенка по роли. Полученный гонорар он решил потратить с умом — купил билеты на важный футбольный матч для себя, отца и брата. 

По словам актрисы, разумное отношение к деньгам у Саши с самого детства. Когда родилась его сестра Маша, они с мамой пошли в магазин и Анна предложила ему купить что-то себе. На это мальчик ответил, что уже взрослый и настоял на покупке для младшей сестры. 

Анна объясняет, что такой подход у сыновей выработался сам — никого не пришлось увещевать. «Дети же не идиоты», — говорит она, добавляя, что они сами все прекрасно понимают. Она уточняет, что с детьми у нее дружеские отношения и они всегда могут договориться. 

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"Мэри Поппинс"АктрисаАнна Банщиковадети звездИнтервьюсъемки
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«Дети же не идиоты»: Банщикова до последнего лишала сыновей телефонов
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