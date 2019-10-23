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Сурикова была с мамой Миронова, когда с актером случилась трагедия в Риге

Кинорежиссер поделилась переживаниями женщины.

Сурикова была с мамой Миронова, когда с актером случилась трагедия в Риге
Миронов скончался в самом расцвете сил/http://globallookpress.com

Кинорежиссер Алла Сурикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, чтобы была около мамы актёра Андрея Миронова, когда с ним случилась трагедия. Как известно, во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Риге у звезды произошло кровоизлияние в мозг. Он скончался в больнице спустя несколько дней.

Алла Сурикова. Фото
Сурикова вспомнила, как уходил из жизни Миронов/http://globallookpress.com

«Я помню, как днем мы встретились с Андрюшей в Риге. Он хотел поиграть в теннис, собирался чуть похудеть. Вечером Андрей почему-то не возвращался домой. Время было уже десять, потом одиннадцать. Его мать, а мы жили в соседних номерах, мне сказала: «Андрея увезли на скорой прямо со спектакля». Она была такая вся потерянная в тот момент», — вспомнила кинорежиссер.

Как сказала Алла Сурикова, именно она провела всю ночь около матери Андрея Миронова, Марии Владимировны, потому что той в одиночестве было очень страшно. «Она молилась. Она умоляла Бога, чтобы он остался в живых в любом состоянии. Нейрохирург говорил, что гематома у Андрея настолько сильная, что вряд ли сохранится личность. Но богу было угодно, чтобы он ушел красиво и в одночасье», — заметила Сурикова.

Как она сказала, на следующий день после трагедии в Риге у актера был должен состояться сольный концерт. Ни один зритель в итоге не сдал билеты.

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Тэги:

Алла СуриковаАндрей МироновЛатвияПрограмма "Судьба человека"Рига
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Сурикова была с мамой Миронова, когда с актером случилась трагедия в Риге
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