ЗВЕЗДЫ

Вечная молодость: Диана Арбенина уверена, что не выглядит на 45 лет

Певица встретилась с учениками школы №1540 и поделилась с ними секретом, как получать удовольствие от жизни и не стареть.

Вечная молодость: Диана Арбенина уверена, что не выглядит на 45 лет
Диана Арбенина. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

На днях Диана Арбенина ненадолго превратилась в учителя. В рамках открытого урока, который организовал сервис «Яндекс.Музыка», певица встретилась со старшеклассниками одной из московских школ. 

Рассуждая о смысле жизни, 45-летняя Диана заметила, что не выглядит на свой возраст. «Вот мне 45 лет, а я выгляжу на 45? Надеюсь, что все же нет», — заявила солистка группы «Ночные снайперы». Она объяснила: ее моложавость — следствие того, что она умеет радоваться мелочам. 

Диана привела пример из жизни: в день лекции в 7:30 утра она играла в теннис. «И мне было так тяжело, но в начале восьмого выглянуло солнце и я подумала: «Как же круто! Начало нового дня»», — поделилась артистка. 

Не только спорт и погода радует певицу. Это могут быть и фразы ее детей. К примеру, сын Тема сказал певице, что он сейчас «обжарится». На вопрос, что это значит, он ответил: «Сгорю на солнышке». По словам певицы, такие фразы она слышит ежедневно. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Ночные снайперы»дети звездДиана Арбенинаурок музыкиШколашкольники
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вечная молодость: Диана Арбенина уверена, что не выглядит на 45 лет
Интересно?
Поделись с друзьями: