Вечная молодость: Диана Арбенина уверена, что не выглядит на 45 лет

Певица встретилась с учениками школы №1540 и поделилась с ними секретом, как получать удовольствие от жизни и не стареть.

На днях Диана Арбенина ненадолго превратилась в учителя. В рамках открытого урока, который организовал сервис «Яндекс.Музыка», певица встретилась со старшеклассниками одной из московских школ.

Рассуждая о смысле жизни, 45-летняя Диана заметила, что не выглядит на свой возраст. «Вот мне 45 лет, а я выгляжу на 45? Надеюсь, что все же нет», — заявила солистка группы «Ночные снайперы». Она объяснила: ее моложавость — следствие того, что она умеет радоваться мелочам.

Диана привела пример из жизни: в день лекции в 7:30 утра она играла в теннис. «И мне было так тяжело, но в начале восьмого выглянуло солнце и я подумала: «Как же круто! Начало нового дня»», — поделилась артистка.

Не только спорт и погода радует певицу. Это могут быть и фразы ее детей. К примеру, сын Тема сказал певице, что он сейчас «обжарится». На вопрос, что это значит, он ответил: «Сгорю на солнышке». По словам певицы, такие фразы она слышит ежедневно.