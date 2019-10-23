ЗВЕЗДЫ

Мама Тимати завела откровенный разговор с внучкой, купая ее брата

Симона Юнусова объяснила девочке, что существуют гендерные различия между мальчиками и девочками.

Мама Тимати завела откровенный разговор с внучкой, купая ее брата
Симона Юнусова с внучкой Алисой. фото: instagram.com/simona280/

В семье Тимати недавно произошло радостное событие. Его возлюбленная Анастасия Решетова родила ему наследника. Мальчика пара назвала Ратмиром в четь погибшего друга артиста. Роды продлились 15 часов, малыш родился здоровым. Первым на руки его взял отец, а затем бабушка Симона Юнусова. Сама Решетова не могла сдержать слез в этот трогательный момент. На минувших выходных, 19 октября девушку выписали из роддома.

Оказавшись в родных стенах девушка Тимати вновь стала заботиться о своих котах, а также успела побывать в собственном салоне красоты. Она учиться ухаживать за ребенком, но при этом иногда отлучается от него на несколько часов. Помогает ей мама рэпера. Симона уже давно заботится о внучке Алисе, которая, к слову, была рада появлению на свет братика. Теперь она с радостью нянчиться и с внуком. В честь него женщина даже набила тату на руке.

А накануне Юнусова опубликовала трогательное видео. Это одно из первых купаний Ратмира. Женщина держит его над раковиной и обмывает. За этим наблюдает Алиса. Похоже, что раньше ей не доводилось видеть голыми мальчиков, поэтому у девочки возникли вопросы к бабушке. Она была удивлена, что у крохотного брата уже такое немаленькое мужское достоинство. Это рассмешило Симону и няню.

«Наличие братьев и сестёр — самый простой способ для объяснения физиологических различий», — отметила она.

Поклонники восхитились тем, что бабушка помогает сыну и потенциально невестке. Но нашлись и те, кто считает, что женщине стоит меньше участия принимать в жизни сына. «Мне бы такую бабушку», «У бабушки тем более такой молодой должна быть личная жизнь. Нельзя так много присутствовать в жизни более чем, взрослых детей», «Симона, какая Вы классная бабушка. Я от вас в восторге», «Какая милота! Первые дни дома, когда мама ещё не совсем понимает что к чему — свекровь — это спасительница-учитель», — прокомментировали пост подписчики.

А ваши бабушки помогали вам растить детей?

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Мама Тимати завела откровенный разговор с внучкой, купая ее брата
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