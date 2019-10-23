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20-летняя дочь Охлобыстина режет лягушек, а сына подозревают в лунатизме

Актер рассказал о необычных увлечениях своей большой семьи.

20-летняя дочь Охлобыстина режет лягушек, а сына подозревают в лунатизме
Охлобыстин рассказал о своих детях/http://globallookpress.com

Актер Иван Охлобыстин рассказал об увлечениях своих детей. Как известно, у актера очень большая семья. Он воспитывает двух сыновей и четырех дочек. Недавно стало известно, что семья актера будет сниматься в реалити-шоу «Охлобыстины», которое будут показывать по каналу «ТВ-3».

Иван Охлобыстин. Фото
Охлобыстин рассказал о своей семье/http://globallookpress.com

Как сказал актер, вообще-то ему не по душе реалити-шоу. Всему виной проект «Дом-2», после которого любое шоу люди воспринимают в штыки и относятся к ним с некоторым подозрением.

Охлобыстин отметил, что его дочь Варвара, которой сейчас двадцать лет, любит резать лягушек. Сын Василий любит слушать аудиокниги. Он часто находится в трансовом состоянии, так что это немного пугает семью. Дочь Евдокию, как считает актер, ему подбросила некая инопланетная цивилизация. Девушка необычайно красива.

Особое внимание Охлобыстин заострил на самой старшей из дочерей Анфисе. Как он считает, они с женой относятся к ней не совсем объективно. Все-таки со старшей дочери особый спрос. Иоанна и Савва помогают матери с хозяйственными заботами. Сам актер из-за сильной занятости не так часто бывает дома. Как он считает, его основная цель — зарабатывать деньги для родных людей, сообщает портал teleprogramma.pro.

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Иван ОхлобыстинШоу "Дом-2"Шоу "Охлобыстины"
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20-летняя дочь Охлобыстина режет лягушек, а сына подозревают в лунатизме
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