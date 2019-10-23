«Бузова, подплывай!»: Собчак подшутила над извечной «соперницей»

Ксения Собчак 22 октября стала победительницей главной номинации журнала MODA topical «Прорыв года». Организаторы церемонии отметили ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». В качестве приза, прилагающегося к самой награде, Ксении вручили поездку на Мальдивах: он сможет провести семь дней в одном из живописных отелей на островах.

Выступая с благодарственной речью, Ксения не упустила шанса подшутить над Ольгой Бузовой. «Спасибо. Мне приятно. И, как говорится, Бузова подплывай», — пошутила Собчак. Многие присутствовавшие поняли, что речь идет о том, что Ольга довольно часто бывает на упомянутых островах.

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К слову, кроме Ксении Собчак среди номинантов оказались сама Ольга Бузова, Рита Дакота, Кристина Орбакайте и многие другие.