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Подольская появилась на светском мероприятии в прозрачном платье

Певица посетила церемонию награждения премии журнала MODA topical и удивила гостей откровенным нарядом.

Подольская появилась на светском мероприятии в прозрачном платье
Наталья Подольская . Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

22 октября в Москве проходит церемония вручения премии журнала MODA topical. В 10-й раз самые яркие представители шоу-бизнеса соревнуются за премию «Прорыв года». 

Наталья Подольская появилась на мероприятии в полупрозрачном платье
Наталья Подольская появилась на мероприятии в полупрозрачном платье. Фото: Кристина Десятова

В этот раз в числе номинантов оказались Ксения Собчак, Кристина Орбакайте, Елена Летучая, Рита Дакота, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Сергей Жуков, Елена Север, Звонкий, Екатерина Гусева и другие. 

Наталья Подольская явилась на мероприятие вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Она призналась, что любит петь так же сильно, как мужа. «На втором месте после мужа — мои песни. И я безумно рада представить свою новую песню «Феникс»», — заявила певица. Она стала победительницей в номинации «Музыкальная премьера года». 

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MODA topicalАндрей ЗвонкийВладимир ПресняковЕлена СеверКсения СобчакНаталья Подольскаяоткровенное платьепрорыв года
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Подольская появилась на светском мероприятии в прозрачном платье
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