Подольская появилась на светском мероприятии в прозрачном платье

22 октября в Москве проходит церемония вручения премии журнала MODA topical. В 10-й раз самые яркие представители шоу-бизнеса соревнуются за премию «Прорыв года».

В этот раз в числе номинантов оказались Ксения Собчак, Кристина Орбакайте, Елена Летучая, Рита Дакота, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Сергей Жуков, Елена Север, Звонкий, Екатерина Гусева и другие.

Наталья Подольская явилась на мероприятие вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Она призналась, что любит петь так же сильно, как мужа. «На втором месте после мужа — мои песни. И я безумно рада представить свою новую песню «Феникс»», — заявила певица. Она стала победительницей в номинации «Музыкальная премьера года».