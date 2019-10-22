ЗВЕЗДЫ

Откровенность на грани: Варум вышла на сцену в обтягивающем латексном костюме

Поклонников поразила прекрасная физическая форма 50-летней певицы.

Откровенность на грани: Варум вышла на сцену в обтягивающем латексном костюме
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Анжелика Варум удивила поклонников своим неожиданным костюмов. На одном из недавних выступлений певица вышла на сцену в черном обтягивающем комбинезоне из латекса. Зрители заметили, что, скорее всего, Варум надела его на голое тело — костюм обтягивал ее фигуру. 

В интервью газете «Комсомольская правда» историк моды Анатоль Вовк заметил, что Варум обладает идеальными формами и умеет их подчеркивать. Сам он отметил, что костюмы из латекса недавно вновь стали трендовыми. По словам Вовка, комбинезоны под названием «catsuit» надевали Леди Гага, Бритни Спирс, Бейонсе и Шер. Как он заметил, тот факт, что супруга Леонида Агутина предпочла такой образ, говорит о том, что российские звезды следят за мировыми трендами. 

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Анжелика ВарумБритни СпирсЛеди ГагаЛеонид АгутинШер
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Откровенность на грани: Варум вышла на сцену в обтягивающем латексном костюме
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