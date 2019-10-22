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Подольская призналась в многолетнем обмане мужа

Певица обманывала ожидания Владимира Преснякова ежедневно.

Подольская призналась в многолетнем обмане мужа
Наталья Подольская/Фото: https://www.instagram.com/p/B33jbLIouCP/

Певица Наталья Подольская спустя 9 лет совместной жизни с Владимиром Пресняковым призналась в обмане. Участница «Евровидения» рассказала, что вынуждена была лгать практически каждое утро. Подольская подчеркнула, что каждый из людей имеет свои секреты, некоторые из которых хранятся в самых глубинных местах сознания. Она же созрела к тому, чтобы озвучить важную тайну.

Наталья рассказала, что Владимир из года в год заботливо наливает супруге чашку латте по утрам. Лишь недавно исполнитель узнал, что его вторая половинка, оказывается, совсем не пьет кофейный напиток с молоком.

«Только черный — американо или эспрессо Вова, прости! Каждое утро, когда я говорю тебе, что кофе — бомба, это – неправда», — покаялась артистка.

Сразу несколько фолловеров Подольской поспешили объединиться в коалицию и призвали Преснякова простить Наталью. Некоторые посоветовали певице пить латте или капучино ради радости супруга, а затем «закрывать» его сверху американо. Сам Владимир, однако, на откровения жены ответить не спешит.

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Подольская призналась в многолетнем обмане мужа
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