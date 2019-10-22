«Ау, моя девочка»: жена Олега Газманова решила найти сыну невесту

Марина Газманова ответила на троллинг в социальных сетях, где ее сравнили с героиней фильма «Малифисента», которая оберегает сына от романтических связей.

Сын Олега Газманова и его жены Марины Филипп уже сам стал звездой. У юноши, который сейчас проживает в Великобритании, десятки тысяч подписчиков в Instagram — большинство, разумеется, девушки. Однако молодой человек до сих пор так и не смог найти себе пару.

Именно над этим обстоятельством пошутили подписчики его мамы — Марины Муравьевой-Газмановой. Она рассказала об этом в своем микроблоге после просмотра в кинотеатре фильма «Малифисента». Как выяснилось, Марине прислали отрывок из фильма, где главная героиня на сообщение о том, что ее сын Филипп сделал предложение девушке, отвечает: «Нет!»

Марина заметила, что сравнение с героиней блокбастера некорректное — она готова принять девушку Филиппа и научить ее, как обращаться с юношей. «Ау , моя девочка принцесса, ты где?» — написала жена Олега Газманова и предложила сообщать ей тех, у кого есть дочери, попадающие в «возрастной ценз».