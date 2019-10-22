ЗВЕЗДЫ

Постройневшая Ани Лорак впечатлила красотой Сергея Лазарева

Экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой не смог оставить без внимания свежий снимок украинской исполнительницы, продемонстрировавшей идеальный пресс.

Постройневшая Ани Лорак впечатлила красотой Сергея Лазарева
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Ани Лорак поделилась с подписчиками свежим кадром, представ перед объективом фотокамеры в мини-шортах и укороченном топе. Поверх своего одеяния наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале накинула черную джинсовую куртку. Постройневшая певица продемонстрировала кубики пресса, впечатлив безукоризненной формой бывшего возлюбленного Леры Кудрявцевой.

Близкий друг Ани — Сергей Лазарев — одним из первых отреагировал на фото знаменитости, сделав ей комплимент.

«Красотка!!!» — обратился к Лорак экс-избранник ведущий шоу «Секрет на миллион».

К слову, еще в начале октября певец согласился дать эксклюзивное интервью Лере Кудрявцевой. В студии ток-шоу супруги хоккеиста Игоря Макарова исполнитель рассказал о том, что еще год назад во второй раз стал отцом. У артиста подрастает пятилетний сын Никита и маленькая дочь Анечка. По словам Лазарева, его дети являются друг другу стопроцентными родственниками, так как у них одна биологическая мать. При том, что вынашивали звездных наследников разные суррогатные матери.

Сергей не скрывает: он долгое время прятал сына даже от близких друзей. Вначале певец познакомил Никиту с дочерью Ани Лорак — Софией, и только после этого стал постепенно выводить малыша в свет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ани Лоракдети звездЗвездные детиЛера КудрявцеваСергей Лазарев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Постройневшая Ани Лорак впечатлила красотой Сергея Лазарева
Интересно?
Поделись с друзьями: