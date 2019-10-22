Постройневшая Ани Лорак впечатлила красотой Сергея Лазарева

41-летняя Ани Лорак поделилась с подписчиками свежим кадром, представ перед объективом фотокамеры в мини-шортах и укороченном топе. Поверх своего одеяния наставница вокального проекта «Голос» на Первом канале накинула черную джинсовую куртку. Постройневшая певица продемонстрировала кубики пресса, впечатлив безукоризненной формой бывшего возлюбленного Леры Кудрявцевой.

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Близкий друг Ани — Сергей Лазарев — одним из первых отреагировал на фото знаменитости, сделав ей комплимент.

«Красотка!!!» — обратился к Лорак экс-избранник ведущий шоу «Секрет на миллион».

К слову, еще в начале октября певец согласился дать эксклюзивное интервью Лере Кудрявцевой. В студии ток-шоу супруги хоккеиста Игоря Макарова исполнитель рассказал о том, что еще год назад во второй раз стал отцом. У артиста подрастает пятилетний сын Никита и маленькая дочь Анечка. По словам Лазарева, его дети являются друг другу стопроцентными родственниками, так как у них одна биологическая мать. При том, что вынашивали звездных наследников разные суррогатные матери.

Сергей не скрывает: он долгое время прятал сына даже от близких друзей. Вначале певец познакомил Никиту с дочерью Ани Лорак — Софией, и только после этого стал постепенно выводить малыша в свет.